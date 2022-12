Francesca Cipriani parla delle nozze con Alessandro e smonta le polemiche

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha finalmente sposato il suo amatissimoRossi. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chindo del giorno più bello della sua vita e commentando alcuneche sono nate e che riguardano proprio il matrimonio. Scopriamo che cosa ha detto la Cipri.sposa risponde allesugli invitati: “Non ci hanno snobbato” In questi giorni era esplosa la polemica secondo cui alcuni invitati allediavrebbero snobbato gli sposi, non presentandosi alla cerimonia e ai festeggiamenti. Laha chiarito che le cose stanno diversamente. Alcuni degli ...