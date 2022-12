Fiorello è inarrivabile | fa meglio anche del Tg1

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Viva Rai2!, Rosario all’ora del caffè vince e batte il Tg1 Il Messaggero, di Ilaria Ravarino, pag. 31 Clamoroso: Viva Rai2! vola al 14,1 per cento di share, portando sul secondo canale, nella fascia cenerentola della Tv, numeri da record. Letteralmente da podio, visto che per ritrovare percentuali simili – su quella rete e a quell’ora la media è del 1 per cento – bisogna tornare alle Olimpiadi. Tra i programmi non sportivi riuscì a fare numeri così alti solo Mattina in famiglia, ma era il 2010 e la trasmissione andava in onda nel weekend. Altri tempi, altre abitudini, un’altra Rai. E meno male, come diceva, che «Rai2 non la vede nessuno», «chi va su Rai2 muore», «ci sono più giornalisti in sala stampa che pubblico sul 2», per non parlare del tutorial «come mettere Rai2 sul telecomando».TORMENTONE Trasformando il tormento in ...