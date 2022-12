Disabile rifiutata dal volo Ryanair | la denuncia di Roberta | ' Mi hanno chiesto di lasciare a terra la carrozzina'

MilanoToday.it

'Siamo arrivati a questo: i disabili non possono volare!'. Le parole di Valeria Roberta Vetrano sono un pugno nello stomaco. La donna,, sulla carrozzina, sfoga tutta la sua rabbia contro la decisione della compagnia aerea , Ryanair , che non ha voluto farla imbarcare sull'aereo all'aeroporto di Orio al Serio . Ed è lei ...Comincia così il post su Instagram di Valeria Roberta Vetrano , che non ha potuto prendere un volo Ryanair dall'aeroporto di Orio perché la compagnia si èdi imbarcare la sua carrozzina ... Disabile 'rifiutata' sul volo Ryanair: "Mi hanno chiesto di lasciare a terra la carrozzina" «Siamo arrivati a questo: i disabili non possono volare!». Le parole di Valeria Roberta Vetrano sono un pugno nello stomaco. La donna, disabile, sulla carrozzina, sfoga tutta la ...La denuncia di Valeria Roberta Vetrano: "Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra, ma questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali. Viaggiare è diventata un'impresa per me" ...