Cerignola Foggia | auto si schianta contro un albero | morti due giovani

... e le vittime sono giovanissime: due ragazzi , di 18 e 19 anni , sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 95 che daconduce a Candela nel ...Due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 95 che daconduce a Candela, in provincia di. Le vittime viaggiavano a bordo di una utilitaria che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo uscendo prima fuori strada, ...Tragico incidente stradale nel Foggiano: due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono morti sulla strada provinciale 95 che da Cerignola conduce a Candela nel Foggiano. L’incidente è avvenuto la scorsa notte. I ...L'auto fuori strada: Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio hanno perso la vita sulla provinciale 95 tra Cerignola e Candela. Nella Bergamasca un 17enne deceduto in scooter mentre andava dalla fi ...