Calcio | Simeone | ' dobbiamo continuare su questa strada | Spalletti ci dà qualcosa in più'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sul Napoli e la voglia di far bene. Mi fa piacere rivedere i compagni dopo questi mesi bellissimi, adesso ripartiamo con queste amichevoli che sono importanti persu". Così l'attaccante del Napoli Giovannidal ritiro della squadra azzurra in Turchia. Il Napoli è in testa alla classifica dopo 15 giornate, a +8 sul Milan e ancora imbattuto. Tuttaviasa che il campionato è ancora lungo: "Ci sono molte squadre, il campionato è molto aperto se consideriamo che ancora non è finito il girone d'andata - aggiunge -pensare a noi stessi: se lo faremo, non c'è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercheremo ...

