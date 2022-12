Appalti Argentina | la vicepresidente Kirchner condannata a 6 anni - Non mi ricandiderò

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo la condanna e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,, ha annunciato che non correrà alle elezioni presidenziali del 2023: 'Non mi candiderò per nulla'. 'Preferisco andare in ...

La vicepresidentesi è riunita con i senatori più vicini dopo il verdetto del tribunale di Buenos Aires su una vicenda riguardante lavori stradali pubblici a Santa Cruz, con l'accusa di un ......è colpevole di frode ai danni dell'erario pubblico (per un miliardo di dollari USA). Ha favorito (quando era al vertice del potere: 2007 - 2015) l'assegnazione di una serie dia un ...La vicepresidente argentina, Cristina Kirchner, è stata condannata in primo grado a sei anni di carcere per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. Questa la sentenza di primo grado pronunc ...La lettura della sentenza è arrivata puntuale, alle 5 e mezzo della sera: 6 anni di carcere e l’interdizione a vita dai pubblici uffici. Per i giudici che hanno seguito i tre anni del processo, l’ex c ...