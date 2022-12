ilGiornale.it

Uscivano durante l'orario di lavoro per andare a fare shopping,parrucchiere "ogioielliere ", mentre altri strisciavano i cartellini al posto loro, ed il tutto, immortalato ... per una......aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico e sostituzione di persona. Si tratta di un'...reddito di cittadinanza all'indennità di maternità,bonus baby sitter ad altri bonus ... Truffa dal notaio: così "rubano" le case e le rivendono all'insaputa dei proprietari 30 indagati - con 9 misure di divieto di dimora - dalla Procura di Tivoli, nei confronti di dipendenti dell'Ente regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili, per una truffa ai danni della Regione ...La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Martedì 06/12/2022 - ALLERTA GIALLA - Zone A E F Rischio IDRAULICO - Zone A C E Rischio IDROGEOLOGICO - Zon ...