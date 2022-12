(Di martedì 6 dicembre 2022) "Fondamentale usare il mezzo tv e tutti gli latri media per sensibilizzare e arrivare al risultato concreto di studio, ricerca e nuove cura". Cosi' Carlo, AD Rai, all'Ansa in occasione della ...

Agenzia ANSA

Cosi' Carlo, AD Rai, all'Ansa in occasione della presentazione della 33esima edizione della maratonaal via l'11 dicembre su Rai1. 6 dicembre 2022... durante e dopo i festeggiamenti: a cominciare da, che da più di 30 anni unisce i volti di ... illustrati dall'Amministratore Delegato Carlo. Il primo semestre 2022 del Gruppo Rai si ... Telethon, Fuortes: "Rai vero servizio pubblico" - Italia Cosi' Carlo Fuortes, AD Rai, all'Ansa in occasione della presentazione della 33esima edizione della maratona Telethon al via l'11 dicembre su Rai1.Condividi su Martedì 6 dicembre, a partire dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di Facciamoli diventare grandi. Quest’ultimo è il titolo scelto per l’annuale Maratona Telethon, arrivata al ...