Sevilla FC | Con la difesa sempre sul filo

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-06 11:20:40 Calcio spagnolo: Elui Siviglia disputa domani, 7 dicembre (20.00), la sua prima amichevole di questa strana preseason ai tempi dei Mondiali. La squadra del Siviglia riaprirà le porte del Sanchez-Pizjun per ricevere il Monaco, dove Wissam Ben Yedder È una figura, un giocatore che ha segnato un’epoca nell’attaccante andaluso. essere il prima prova per il tecnico argentino, che ha già avuto giorni per lavorare con calma con i suoi giocatori (quelli che non sono al Mondiale) e deve aggiustare i pezzi per quando tornerà la competizione ufficiale, con una prima Partita di Coppa il 21, oltre al 30 a Vigo, con il ritorno della Liga. Date fissate per un Siviglia che anche in Coppa del Mondo non sta andando bene in termini di truppe. Delaney è tornato ferito la scorsa settimana, anche se la notizia peggiore è stata effettuata da a alex telles che è già tornato in città dal ...