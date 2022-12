(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un incidente in macchina, l’impatto con il guardrail e il volo fuori dall’abitacolo. La corsa in fin di vita verso il pronto soccorso del Nuovodei(Ariccia) dell’Asl6 a pochi chilometri dalla Capitale. L’amputazione di un gamba, una grave frattura dell’addome, la milza e alcuni organi gravemente compromessi. I medici fanno di tutto per salvargli la vita con diverse operazioni chirurgiche. Oggi,di ricovero e, Singh I., 29enne di origine indiana, ricomincia una seconda vitaai medici e agli operatori dell’nato da pochi anni e diventato un punto di riferimento, tanto che non c’è stato bisogno di trasferire mai il giovane a. Il ragazzo infatti uscirà oggi, per ...

Adnkronos

Ola Solbakken , a modo suo, risponde. Mentre il Bodo blocca un suo arrivo in Italia prima del 31 dicembre (e quindisorprese non farà parte del ritiro dellain Portogallo), l'attaccante norvegese risponde a suo modo. E pubblica una foto su Instagram nello spogliatoio di Trigoria sotto cui scrive: " ...Grazie all'Asl6 siamo riusciti a fargli avere la protesi per la gamba. E nel tempo il ragazzo è diventato la mascotte dell'ospedale'. 'Ho abbandonato- racconta Casella - per seguire il ... Roma, salvo grazie a chirurghi ospedale dei Castelli dopo 6 mesi di cure Penati ha collaborato alla messa in sicurezza di 70 profughi afghani, tra cui un bambino all'epoca appena nato.(Adnkronos) – Un incidente in macchina, l’impatto con il guardrail e il volo fuori dall’abitacolo. La corsa in fin di vita verso il pronto soccorso del Nuovo ospedale dei Castelli (Ariccia) dell’Asl R ...