Rai | l' annuncio di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino | Finalmente possiamo dirlo

(Di martedì 6 dicembre 2022) I nuovi palinsesti Rai sono pronti al debutto tra fiction attesissime e nuovi programmi tv: ecco cosa vedremo in inverno. Sono mesi che il pubblico attende il ritorno diin tv con il suo nuovo show Boomerissima ma non solo, ci saranno anche moltissimi altri programmi pronti a debuttare sul piccolo schermo. Ricordiamo che laè lontana dalla tv da qualche tempo dopo il suo addio a Mediaset eritornerà in Rai in primissima serata per un progetto tutto nuovo. A quanto pare non è l'unica che illuminerà il palinsesto invernare di mamma Rai, scopriamo tutti i nuovi show e le nuove fiction in arrivo. A partire da gennaio arriverà sul piccolo schermo anche la nuova fiction Rai a cominciare dal Commissario Ricciardi insieme a Lino Guanciale. Non mancherà poi il ritorno della Porta Rossa su ...

Il 73esimo Festival di Sanremo si avvicina e, dopo l'ufficiale dei concorrent i, cresce l'attesa per la kermesse ligure condotta e diretta da ...odierna del suo programma del mattino Viva...E con queste quattro cose ha creato quella sinergia che lain decenni non è riuscita a fare: un'... e ha ballato per lui per strada - su Raidue - il giorno dopo l'dei big in gara - su ...Sono 19.319 gli umbri con più di 50 anni che, nelle prossime settimane potrebbero ricevere la multa da 100 euro per non essersi sottoposti ...Serena Rossi non è solo Mina: annuncio clamoroso, al via le riprese. Molti progetti importanti per l'amatissima attrice napoletana ...