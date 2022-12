Ponte del Costone | frontale tra un’auto e un camion | un ferito

(Di martedì 6 dicembre 2022) Casnigo. Unsi sono scontrati frontalmente martedì 6 dicembre, intorno alle 13. L’incidente è avvenuto in localitàdel, nel comune di Casnigo. Il mezzo pesante procedeva in direzione Bergamo, la Bmw in direzione opposta quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Clusone, i due mezzi si sono scontrati. L’impatto è stato violentissimo: ilè finito contro il guard-rail, l’auto contro il muretto che delimita la carreggiata. Le parti frontali dei due mezzi sono andate distrutte. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco: l’automobilista è rimastomentre pare che ilista sia rimasto illeso. Lungo la strada statale 671 si sono formate lunghe ...

Il Piccolo

Undell'Immacolata da tutto esaurito. Saranno oltre 13 milioni le persone in viaggio verso ... calcola la Cna, "un dato che permetterebbe all'Italia di superare i risultati2019, ultimo anno ...Già in vistadell'Immacolata, dove 12 milioni di italiani si metteranno in viaggio, la stangata sui carburanti sembra scongiurata. Ponte del caos per le scuole casalesi: venerdì e sabato senza trasporti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Incidente all’altezza del Ponte del Costone intorno alle 12.30 di martedì 6 dicembre. Un ferito. Incidente all’altezza del Ponte del Costone intorno alle 12.30 di martedì 6 dicembre: un mezzo pesante ...