Pmi | Welfare Index Pmi | welfare contribuisce ad aumento produttività e fatturato

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le imprese con unpiù evoluto ottengono performance didecisamente superiori alla media, crescono molto più velocemente nei risultati economici e nell’occupazione. Nel 2021 l’utile suldelle aziende con livello dimolto alto è stato doppio rispetto a quello delle aziende a livello base: 6,7% contro 3,7%. Uno dei contributi più interessanti del rapportoPmi, promosso da Generali Italia e presentato oggi a Roma, è infatti l’analisi dinamica della correlazione degli indici dicon i bilanci di un campione di circa 2.600 imprese nell’arco di tre anni (2019, 2020 e 2021, realizzata in collaborazione con Cerved), un periodo segnato ...

Ai lavoratori andrà anche una una tantum di 250 euro in beni e servizi di. LAB24digitali, i grafici e le storie Scopri di più ......a Tirana il primo vertice in assoluto tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali organizzato nella regione dei Balcani occidentali Generali Italia - Presentazione del RapportoIndex...Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Le iniziative delle imprese in materia di welfare aziendale, se adeguatamente sostenute, possono crescere ulteriormente nell interesse stesso delle pmi. La spesa..Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi il welfare aziendale ha raggiunto un alto livello di maturità e continua a crescere la consapevolezza del ruolo sociale nelle pmi: oltre il 68% ...