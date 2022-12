La Gazzetta dello Sport

Dove, secondo varie Ong, ci sarebbero stati 6500. Non più di 500 secondo le autorità locali. INCHIESTA Il boicottaggio finora non ha avuto un seguito a livello privato: per le partite della ...Sono ormai almeno nove i bambininel Regno Unito a causa di un'epidemia di infezioni invasive da streptococco A, il batterio ... febbre, tonsille gonfie con chiazze, ghiandole del collo ... Morti bianche, lavoratori in nero e costi alle stelle: nasce male Parigi 2024 In Francia è in atto una campagna di boicottaggio del Mondiale in Qatar, in segno di protesta per le durissime condizioni di lavoro delle maestranze che hanno realizzato gli stadi. Ma, in realtà, ciò ...In aumento nel Paese i casi di vittime provocate dal batterio all'origine della scarlattina. Il governo ora valuta l'ipotesi di somministrare antibiotici preventivi ai più piccoli Sono ormai almeno no ...