Pianeta Milan

Commenta per primo Vincenzo, intermediario nella trattativa che ha portato Olivier Giroud dal Chelsea al, commenta così sul suo profilo Facebook: 'Olivier Giroud segna il primo gol della Francia contro la Polonia. ...Un'ultima battuta, infine, su Olivier Giroud, ieri protagonista con il- 'E' spettacolare - conclude- , non avevo dubbi. Ci sta pensando Deschamps se portarlo al mondiale. Giroud fa ... Milan, Morabito: “Giroud è un esempio per tutti i giovani calciatori” Vincenzo Morabito, intermediario che ha contribuito all’operazione di Giroud al Milan, ha commentato sui social il record del francese Vincenzo Morabito, intermediario che ha contribuito all’operazion ...Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa che ha portato Olivier Giroud dal Chelsea al Milan, commenta così sul suo profilo Facebook: 'Olivier Giroud segna il primo gol della Francia ...