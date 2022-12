“Mi sommergono per colpa tua” Mannheimer e Merlino come Sandra e Raimondo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Renato, sondaggista, è ospite dell'edizione del 6 dicembre de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta, e si sofferma sulle tematiche di maggior dibattito in Italia, quelle su pos e contante: “Giorgia Meloni deve accontentare anche il suo elettorato di cui fanno parte anche i piccoli commercianti. Meloni strizza un occhiolino ai piccoli commercianti, pur mantenendo una linea prudente, vedremo cosa deciderà con l'Europa sul limite del pos. Ma non sono questi i temi più importanti, sapere se sono a 60, 40 o 20limite è solo un pezzettino piccolo della manovra che l'Europa sta guardando. Gli italiani sono scettici sull'innalzamento del contante e sulla critica sul pos, dicono ‘Io cinquemila euro non li ho mai avuti tutti insieme e voglio poter pagare con la carta'. Gli italiani vogliono poter pagare con ...

ictBusiness

... fra cui pochi profittatori,spendere di più in armamenti, compresi quelli destinati agli ucraini ostinati nel volersi difendere dai russi che lidi missili destinati anche contro ...... fra cui pochi profittatori,spendere di più in armamenti, compresi quelli destinati agli ucraini ostinati nel volersi difendere dai russi che lidi missili destinati anche contro ... Customer Information Management, cos'è, quali vantaggi In un video si vedono le immagini dell’arrivo di fango e acqua che in pochi secondi sommergono un’auto parcheggiata che viene trascinata via. Spuntano nuove immagini della frana che ha colpito Casamic ...I tifosi dell'Argentina 'sommergono' Doha con un mare di bandiere, molte delle quali con l'immagine di Diego Maradona, del quale oggi ricorre il secondo anniversario della scomparsa. Ma un pensiero to ...