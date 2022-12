Lega e FdI si stringono entusiasti attorno al Nordio garantista Durerà?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Meno intercettazioni e carcere, separazione delle carriere, revisione dell’abuso d’ufficio, corruzione non più equiparata alla mafia. Il ministro si lancia in una riforma enorme. I securitari di destra applaudono. Italia Viva avverte: “Dentro questo governo, non avrà vita facile”

Lo Spiffero

Ma anche dellae di Forza Italia. Quindi se Poltronificio è lo è anche per gli alleati con i ... E che non siano Poltronifici lo ha scoperto proprio un Partito alleato di. Che ha provato a ...Il Terzo Polo di Calenda e Renzi sale dello 0,1% fino all'8,2% e scavalca la, nonostante recuperi lo 0,3% in una settimana, non va oltre l'8,1%. Distante, ormai, Forza Italia che perde un altro ... Lega-FdI, schermaglie in Provincia - LOSPIFFERO.COM Home Economia urbana Elezioni regionali: malumori nel centrodestra, Rampelli spinge ma Fd’I punta su Colosimo Lazio 2023: montano le tensioni nel centrodestra che prende tempo sull’annuncio del candid ...C'è il Veneto narrato dall'opposizione di centrosinistra, quello delle famiglie che faticano a pagare le bollette, la retta del nonno in casa di riposo e l'asilo nido del ...