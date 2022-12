Le tecnologie per auto di Marelli al CES 2023

AgID

Le superfici intelligenti decorative sfruttano l'illuminazioneportare l'abitacolo a un livello di ricercatezza superiore, ampliando le opzioni di design disponibili e conferendo un aspetto ...'Certo, sarebbe l'idealeutilizzare al meglio anche le nuove- conclude Polifrone - . Siamo immersi in una società in evoluzione, a volte anche troppo rapida. Ma questo percorso ... Smarter Italy: inizia la nuova fase dell'appalto “Tecnologie per autismo” | Agid.gov.it MSC Seascape è arrivata a New York in vista della cerimonia di battesimo che si terrà domani al Manhattan Cruise Terminal ...L'assenza di una voce di spesa per il personale e l'estensione della flat tax faranno sì che con questa manovra si incentiverà ulteriormente la fuga dagli ospedali. Le poche risorse disponibili verran ...