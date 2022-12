Le scuse dei tassisti di Genova a Silvia Salis dopo il rifiuto del bancomat | «Da noi il Pos è obbligatorio | il governo ci crea problemi»

... bancomat) e leper quanto accaduto a Silvia Salis, ex atleta nazionale e oggi vice ...gridato che 'è finita la pacchia' riferendosi alla decisione del Governo di innalzare a 60 euro il limite...Oggi arrivano ledi Valter Centanaro , presidente della Cooperativa Radiotaxi della città con 734 aderenti su un totale di 859 che lavorano nel capoluogo ligure. "Se è andata così, il tassista ...La vicepresidente Coni ha denunciato il rifiuto di un conducente. In città l’80% delle attività apprezza il Pos "ma è assurdo ...Licenziato dalla Rai per le molestie a Jessica Morlacchi, Memo Remigi ora chiede scusa e ammette che non doveva fare un gesto del genere. Ecco cosa ha spiegato.