Lara Colturi | ' A 16 anni mi diverto a sfidare le stelle L' Albania? Scelta sofferta'

, figlia d'arte, è la rivelazione di questa Coppa. 'Sofferta la decisione di gareggiare per l'Albania, la famiglia è con ...Certo, consarebbe cambiato tutto, ma oramai è un capitolo chiuso . Non sta di certo bene lo sci alpino maschile, anzi. Guai a considerare finito Dominik Paris, tuttavia parliamo di un ...Lara Colturi, figlia d’arte, è la rivelazione di questa Coppa. "Sofferta la decisione di gareggiare per l’Albania, la famiglia è con me" ...Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel mese di Dicembre 2022. Consulta l'Archivio completo e trova facilmente ciò che stai cercando - Pagina 2 ...