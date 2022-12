Kirstie Alley è morta a 71 anni

(Di martedì 6 dicembre 2022), attrice di Cin Cin e Senti chi parla, èil 5 dicembre 2022 a 71dopo una breve battaglia contro il cancro., nota per la saga comica Senti chi parla e per serie come Cin cin e L'atelier di Veronica, èil 5 dicembre 2022 a 71dopo una breve battaglia contro il cancro. La notizia è stata condivisa dalle figlie True e Lillie Parker sui social media dell'attrice. "Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre èdopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente" si legge. La dichiarazione prosegue: "Era circondata dalla sua famiglia più stretta e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita …

