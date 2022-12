I droni ucraini colpiscono le basi aeree russe

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un serbatoio di petrolio nell’area dell’aeroporto della città russa di Kursk ha preso fuoco a seguito di un attacco tramite. Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione, Roman Starovoit. È il terzo attacco verificatosi dopo che altrilunedì 6 dicembre hanno colpito l’aeroporto militare russo di Ryazan, 200 chilometri a Sud di Mosca, e lo scalo di Engels, vicino a Saratov. Le esplosioni, secondo fonti ufficialie ucraine, sono il risultato di attacchi dilanciati dall’Ucraina per colpire i bombardieri a lungo raggio di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che due dei suoi aerei strategici sono stati danneggiati e tre militari uccisi. I, scrive il New York Times, sono partiti dal territorio ucraino e almeno uno degli attacchi è stato ...

...agli attacchialle basi aeree di Saratov e Rjazan' (Russia) del 5 dicembre 2022, l'articolo specifica che "il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'Ucraina ha utilizzatoper ...... sia iGray Eagle MQ - 1C. In attesa di un cambio di posizione occidentale, se mai ci sarà, l'Ucraina non è rimasta ad aspettare. Se da una parte gli ingegnerisono riusciti ad armare ...Scontro di deliri senza riscontro, nel "fantasy giardino Europa di Atlantide". Un "giornalista" italico del Fatto Quotidiano, ieri alla notizia dell'attacco alla base russa di Engels si è lanciato in ...I raid condotti con droni sovietici modernizzati e 007 infiltrati in Russia. Ma menti raffinatissime selezionano gli obiettivi e i tempi delle incursioni ...