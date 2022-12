GF Vip | Oriana prende a calci Antonino nella notte | i fan sbottano

Interviene Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese, lacrime al Gf. Incontro con le due sorelle:... che in sua assenza si è consolato prima con Giaele De Donà e dopo conMarzoli . Il suo ...... GF, chi è uscito ieri sera Eliminato Luciano Punzo; Grande FratelloMarzoli si riavvicina ad Antonino Spinalbese: "Ha un viso bellissimo, ma non il fisico" - Video Mediaset Grande ...Ginevra Lamborghini torna nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente era stata squalificata dal programma per il caso di Marco Bellavia, tuttavia la produzione ha deciso che ...Luciano Punzo è stato eliminato al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia era in negativo. Ad avere la peggio il modello napoletano, che è s ...