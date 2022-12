Fortnite | in arrivo Geralt di The Witcher!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 dicembre 2022)di Rivia, protagonista di The Witcher presto sbarcherà nell’universo di! Scopriamo tutti i dettagli in questa news Epic Games e CD PROJEKT RED hanno annunciato che il cacciatore di mostri,di Rivia sarà presente nel Pass Battaglia del Capitolo 4 di, per quanto riguarda la modalità Battle Royale. Una notizia che si lega perfettamente all’uscita della versione next gen del terzo capitolo della saga di The Witcher e, inoltre, alla prossima uscita della nuova stagione della serie TV. The Witcher &sbarca nel Battle Royale! La collaborazione tra i due studi di sviluppo di videogiochi vedrà il witcherunirsi al Capitolo 4 come ricompensa di metà stagione. Il personaggio è noto per il pluripremiato franchise di ...