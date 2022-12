Dumfries | il Mondiale regala un gioiello all’Inter

Leggi su zon

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ci ha messo un po’ l’anno scorso per entrare nei piani tattici di Simone Inzaghi. Ma dopo la prima parte di rodaggio nel campionato 2021-22, Denzelè diventato il titolare della fascia destra nerazzurra. Ha di fatto preso l’eredità di uno degli attuali migliori esterni destri del mondo, un certo Achraf Hakimi. Non era semplice fare bene da subitoviste le alte aspettativa, ma l’olandese ha dimostrato di essere un giocatore segno di San Siro. Non è lo stesso tipo di esterno come il marocchino, infatti non ha la stessa tecnica di base di chi lo ha preceduto. Le sue qualità migliori si palesano di più quando riesce a trovare l’inserimento veloce, sorprendendo così la retroguardia avversaria. Oltre a ciò, ha un ottimo stacco aereo che gli ha permesso di segnare tanti gol, e una buona idea difensiva, migliorata tantissimo da quando ...