Denunciata per ricettazione una 40enne irpina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato unadi Mirabella Eclano per “”. L’indagine prende spunto dalla denuncia di furto di un pc perpetrato qualche giorno fa in un esercizio commerciale di Grottaminarda. L’acquisizione di utili informazioni e lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri l’identificazione della donna che si era rivolta a un centro di assistenza per lo sbocco del dispositivo protetto da codice segreto. Il computer è stato recuperato e restituito all’avente diritto e ladeferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità di terzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

