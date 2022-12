Calciomercato | il Napoli su Marcos Thuram Affare a costo zero

È l'ultima frontiera del calcio a pagamento, che già la scorsa estate aveva fatto imbufalire i tifosi del, chiamati a pagare 10 (dieci euro) per vedere l'amichevole con i turchi dell'Adana, ...Commenta per primo Franck Kessie può lasciare il Barcellona a gennaio. Ci pensa concretamente l'Inter, come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione, ma anche ilche ha sempre stimato molto il centrocampista ivoriano.Questa la notizia rilanciata da Il Mattino, che blocca così le voci degi ultimi giorni su fondi messicani pronti ad offrire anche un miliardo di euro ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...