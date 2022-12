Borsa | Milano frena - 0 | 2% | pesa Saipem | corrono Erg e Leonardo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Torna in territorio negativo Piazza Affari, riportandosi sui valori segnati in apertura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.498 punti. In flessione anche il differenziale tra Btp e Bund ...

Torna in territorio negativo Piazza Affari, riportandosi sui valori segnati in apertura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.498 punti. In flessione anche il differenziale tra Btp e Bund ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo ERG (+2,21%), Leonardo (+2,06%), Telecom Italia (+1,74%) e Enel (+1,06%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem ,...A livello penale, l’udienza preliminare si terrà tra circa tre mesi, più o meno a metà febbraio, a meno che la richiesta della Juve non sia accettata e per competenza il processo sia spostato a Milano ...Si muovono senza direzione le principali borse europee in una giornata avara di dati macroeconomici, limitati agli ordini di fabbrica in Germania e alle stime dell'Api sulle scorte settimanali di greg ...