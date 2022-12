Balotelli e Raffaella Fico festeggiano insieme il compleanno della figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dieci anni fa nessuno avrebbe mai immaginato di vedere Mariofesteggiareilma ieri è accaduto. Pia, ladiha infatti compiuto 10 anni, sta crescendo e può contare su entrambi i genitori anche se la sua mamma e il suo papà non li ha mai visti innamorati. L’ex coppia è però felice di come alla fine è riuscita a gestire tutto. Non è stato semplice ma l’amore di un figlio può cambiare tutto e ieri il calciatore e la showgirl si sono ritrovatiper la loro bambina.ha scelto una foto con la sua piccola vicino alla torta. “Amoremia vita ...