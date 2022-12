Alessia Piperno torna su Instagram | «Condividevo la cella con Fahimeh Karimi | condannata a morte»

(Di martedì 6 dicembre 2022) La travel blogger romana, incarcerata in Iran per 45 giorni, ha dedicato il suo primo post dopo la scarcerazione all’allenatrice di pallavolo accusata di essere una leader delle proteste

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Il papà diringrazia: "Finalmente insieme e felici", la travel blogger italiana che ha trascorso settimane di prigionia a Teheran dopo esser stata fermata nel corso delle proteste di piazza dalla polizia iraniana, ha pubblicato su ...La travel blogger romana, incarcerata in Iran per 45 giorni, ha dedicato il suo primo post dopo la scarcerazione all’allenatrice di pallavolo accusata di essere una leader delle proteste ...I toni della repressione in Iran si alzano e assumono sempre più i connotati di una rappresaglia. “I rivoltosi, condannati a morte per ‘Muharebeh’ o ‘Fesad fel arz’ (‘Guerra contro Dio e Corruzione su ...