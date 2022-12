Inghilterra | i tifosi disturbano le “wags” | si trasferiscono in un resort

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La grande nave da crociera sulla quale hanno alloggiato fino ad ora non soddisfa più le “” della nazionale inglese e con la squadra che continua ad andare avanti ai Mondiali iniziano i trasferimenti. Secondo la stampa inglese, le compagne dei calciatori si sono stancate e hanno elencato una serie di problematiche a bordo, dalla cattiva ricezione mobile alla presenza deiche passano spesso davanti alla nave cantando e inneggiando alle vittorie inglesi. Alcune – per prime le compagne di Harry Maguire e Jack Grealish – stanno ritrovando la pace smarrita in un lussuoso, stavolta nella periferia residenziale di Doha. SportFace.

Fra i difetti citati dalla wags, la continua presenza diche passano spesso davanti alla nave cantando e inneggiando alle vittorie inglesi anche a tarda notte disturbando il sonno delle mogli, ...Sabato alle 20 la sua Francia scenderà in campo contro l'nei quarti del Mondiale. Per lui invece l'appuntamento col campo scatta domani, alla ...alle aspettative di società eche lo ... Gli inglesi non lasciano in pace l'Italia: la risposta dei tifosi è geniale "Per quelli che sostengono che il percorso della nazionale francese è stato finora troppo facile è possibile che cambino parere sabato prossimo in occasione del quarto di finale esplosivo e invitante ...Le "wags" (wives and girlfriends, moglie e fidanzate) dei calciatori della nazionale inglese - approdata ieri sera ai quarti di finale contro la Francia dopo aver battuto il Senegal - non sono affatto ...