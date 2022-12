I Red Hot Chili Peppers a portata di un clic | con Tiscali la prevendita esclusiva per il concerto del 2 luglio 2023 a Milano

Chili Peppers hanno annunciato il tour 2023, a supporto dei due album pubblicati quest'anno: "Unlimited Love" ( leggi qui la recensione ) e "Return of the Dream Canteen" ( leggi qui la ...L'appuntamento è imperdibile: iChili Peppers, la leggendaria band rock statunitense, arrivano in Italia per un unico concerto, il prossimo 2 luglio a Milano. E i clienti Tiscali potranno accedere all'esclusiva prevendita. ...Milano - I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato oggi il tour 2023, a supporto dei due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022 Unlimited Love e Return of the Dream Canteen. La ta ...Ad un anno dall’ultima performance italiana al Firenze Rocks avremo modo di rivedere i Red Hot Chili Peppers per un nuovo appuntamento targato questa volta I-Days Festival Milano. Il nome della band ...