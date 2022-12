Google aggiorna i Pixel con le patch di sicurezza di dicembre | il changelog è lunghissimo

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha dato il via al rilascio delle nuovedidel nuovo mese per i suoi smartphone, in questo casote appunto al mese di2022 rispettando le tempistiche solite. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Digitalic

Tempo di novità perMaps, e non certo di secondo piano. Il navigatore più famoso e utilizzato al mondo, uno degli strumenti principali messi a disposizione da Big G, sicon una novità ...Chromecast conTV 4K siad Android 12 Vai all'approfondimento Google aggiorna alcune app per gli schermi più grandi È stata da poco scovata la nona falla zero day di Google Chrome dell'anno. L'update che la corregge è già disponibile per il download.Chrome riceve l'ennesimo update di emergenza, volto a risolvere la nona vulnerabilità zero-day individuata nel corso del 2022 ...