Giulia Salemi asfalta ancora una volta Sonia | che stoccata!

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il noto personaggio televisivo si è presentata in diretta con una particolare tuta, dopo essere stata provocata dalla moglie di Bonolis.è nata a Piacenza il primo aprile del 1993. La ragazza è di origini iraniane, essendo la madre originaria di quel Paese. In questa stagione è inviata social della settima edizione del Grande Fratello Vip.Bruganelli e-Ilovetrading.itMa quale sfida lanciata dalla Bruganelli ha accoltonella scorsa puntata del Gf Vip? Ecco l’abito con il quale si è mostrata in televisione.e la sua provocazione in tuta Nel 2014 la ragazza si è classificata al terzo posto a Miss Italia, la più importante kermesse di bellezza del nostro Paese. Nel 2018 ha preso ...