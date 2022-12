Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventesima puntata | in arrivo un “duro confronto” con un’ex Vippona

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Questa sera su, Canale 5, andrà in onda ladel Gf Vip 7 e le primele ha lanciate Federica Panicucci al termine di Mattino 5. La conduttrice ha rivelato: Mega spoiler per il Grande Fratello Vip di questa sera, con Alfonso Signorini. Sorpresa per Antonino Spinalbese, arriveranno le sue sorelle. Quindi sarà un momento godibilissimo da seguire. Poi untra Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Una contro l’altra. E poi il fidanzato turco di Gegia esiste o no? Stasera tutta la verità! Mega spoiler per questa sera al #GFVIP!#Mattino5 pic.twitter.com/dHoyhehfdk — Mattino5 (@mattino5) December 5, 2022 L'articolo proviene da Isa e Chia.