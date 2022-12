Calcio | Mondiali 2022 Luis Enrique | “Nel Marocco ci sono giocatori di ottimo livello”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo aver conquistato il secondo posto nel girone E (gruppo in cui erano presenti anche Giappone, alla fine primo, Germania e Costa Rica), risultato che ha consentito di accedere alla fase a eliminazione diretta, la Spagna si prepara per il proprio ottavo di finale aidi. Domani alle ore 16:00 le Furie Rosse sfideranno all’Education City Stadium di Al Rayyan (Qatar) il(reduce dal primo posto nel gruppo F): in palio ci sarà il quarto contro la vincente del match tra Portogallo e Svizzera.: ormai è fatta, Cristiano Ronaldo giocherà all’Al-Nassr da gennaio. Accordo da 200 milioni l’anno A poco tempo di distanza dall’incontro di domani ha parlato il ct della Spagnasul ...

Un francobollo per i 40 del successo azzurro ai'82Il portoghese, che ha interrotto il suo rapporto professionale con il Manchester United due giorni prima dell'inizio dell'avventura ai, in Qatar, si legherà alla squadra saudita, di Riad, ...Alla scoperta dell'Al Nassr, il nuovo club di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Scopriamo chi è il proprietario, e come gioca la squadra araba.Paolo Casarin, storico ex arbitro non che ex dirigente dell'AIA, ha parlato del rendimento degli arbitri al Mondiale in Qatar fino a questo momento nel corso di "Radio Anch'Io ...