Brasile - Corea del Sud 3 - 0 diretta | tris di Richarlison | golazo!

Commenta per primo Neymar torna titolare e segna dal dischetto contro ladel Sud : è il terzo giocatore dela realizzare almeno un gol in tre Mondiali differenti dopo Pelé e Ronaldo .Dopo i 90' regolamentari e l'appendice dei supplementari servono i calci di rigore per decretare la vincente: ai quarti, contro la vincente didel Sud, vanno i croati decisamente più ...La sfida per i quarti. La fantasia dei verdeoro contro l'organizzazione di gioco degli asiatici. DIRETTA (ANSA) ...Appuntamento con la storia per la Corea del Sud del difensore del Napoli Kim Minjae, protagonista con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Questa sera, la rappresentativa asiatica scenderà in campo ...