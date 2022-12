Bocciato da Sarri | può lasciare la Lazio a gennaio!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Laè tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Dopo dieci giorni di riposo, il 30 novembre i biancocelesti sono rientrati a Formello, dove resteranno fino al 12 dicembre, per poi trasferirsi per cinque giorni in Turchia per un mini ritiro. L’obiettivo è prepararsi al meglio in vista della prima sfida del nuovo anno contro il Lecce, in programma il 4 gennaio alle 16.30. È tempo anche di calciomercato e il fronte più impegnato è quello riguardante le cessioni. Il nome più caldo rimane quello di Luis Alberto, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla capitale. Come riportato da Il Messaggero, Il “Mago” non si è presentato alla seduta di sabato mattina, mentre ha svolto regolare allenamento nel pomeriggio dello stesso giorno e anche nella mattinata di domenica. Luis Alberto possibile cessione Luis Alberto: ...