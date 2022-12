Basket | Eurolega 2022 2023 12^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 12^dell’di. Turno che si apre con la trasferta dell’Olimpia Milano sul campo del Panathinaikos, alla ricerca di un successo che manca davvero da troppo tempo. Il giorno successivo, venerdì 9 dicembre, sempre ad Atene sarà di scena la partita tra i padroni di casa dell’Olympiacos e l’altra squadra italiana nel torneo, la Virtus Bologna. Tra le altre partite in, da segnalare il derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa, oltre allo scontro diretto tra Real Madrid e Monaco. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli ...

OA Sport

Vincono le prime della classe nella nona giornata di Serie A di. Dopo il successo di sabato di Tortona a Verona, anche la capolista Virtus si è imposta in ...rialza dopo le amarezze di...In Italia si può fare questo tipo di, inmolto meno per ovvi motivi. DE NICOLAO - Siamo coscienti di aver fatto una buona partita: segnare 100 punti alla Virtus non è da tutti però ... Basket: Eurolega-FIBA, prove di dialogo tra Bodiroga e Zagklis sui calendari internazionali Vincono le prime della classe nella nona giornata di Serie A di basket. Dopo il successo di sabato di Tortona ... Si rialza dopo le amarezze di Eurolega Milano, che ha travolto Sassari per 92-63, ...BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano sfoga sul parquet del Palaserradimigni le frustrazioni per il periodo nero in Eurolega e conquista la quinta vitto ...