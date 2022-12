Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Novara soffre ma piega Perugia fuori casa al quarto set

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022)vince una partita più sofferta del previsto contro un’ottima. Le ragazze di coach Lavarini passano 3-1 indella squadra umbra, 25-20 25-15 23-25 28-26, e ottengono la terza vittoria in fila in campionato salendo al secondo posto in classifica a 22 punti a -10 dall’imbattuta Conegliano.Torna a vincere dopo la sconfitta in Supercoppa, persa proprio contro Conegliano, nonostante una partita giocata non bene, soprattutto negli ultimi due set. Quarta sconfitta in fila perche resta ferma in 12^ e terzultima a 7 punti. La squadra di Lavarini tornerà in campo in campionato nel match di alta classifica contro il Verodomenica 11 dicembre alle 18.invece affronterà in trasferta Vallefoglia. Nel primo set ...