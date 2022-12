Twitter files | Elon Musk rivela la censura di Biden

(Di domenica 4 dicembre 2022) Libertà di espressione e trasparenza. Sono questi i due capisaldi su cuiannunciò l’acquisto da 44 miliardi di dollari della piattaforma social. Una guida, quindi, che si sarebbe dovuta discostare rispetto a quella precedente di Jack Dorsey, anni in cui si arrivò all’esplicitadell’allora Presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump. Ma l’esclusione del Tycoon dal social dell’uccellino sarebbe stata solo la punta dell’iceberg, l’apice del risultato di un sistema mascherato, composto da fact-checker pronti a selezionare capillarmente ciò che poteva essere detto, scritto, twittato. Ebbene, poche ore fa, il fondatore di Tesla ha messo a disposizione ai 120 milioni di utenti della piattaforma un primo documento interno, dove si certificava il “ruolo di primo piano di ...

