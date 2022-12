Traffico Roma del 04-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara è riaperta la galleria Giovanni XXIII in direzione Tor di Quinto Salaria chiusa da questa mattina a seguito di un incidente diversi incidenti questa mattina più difficili gli spostamenti dopo le piogge intense di questa notte allagamenti e rami in strada A proposito di allagamenti vicino alla via Salaria chiusa via della Marcigliana ilin via di Torrevecchia il dissesto della strada all’altezza di via Torriglia per cui altezza via di Boccea il transito a senso unico alternato tra il raccordo anulare l’autostrada-fiumicino rallentamentoe possibili allagamenti chiuso intanto per lavori viale del Muro Torto nelle due direzioni sono chiusi Sotto via del Muro Torto la riapertura nel pomeriggio alle 17 domani che è ...