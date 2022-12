La Gazzetta dello Sport

Mi aspetto che in estate lasci laper andare in uno dei principali club al mondo', disse qualche giorno fa il c.t. del Marocco, Regragui. 'Penso che i migliori club in Europa che hanno ...Paolo Maldini ©LaPresseNell'ultima partita di campionato contro la, Vranckx e Dest sono ... potrebbe essere uno da tenere d'per la Premier League'. Appare evidente, dunque, che Dest ... Occhio Fiorentina, Amrabat piace a Siviglia e Liverpool. Pradè: "Non si tocca" Il 10° turno di serie A femminile è ricco di super sfide: derby d’Italia in vista per le nerazzurre e le ragazze di Montemurro, la capolista sfida la formazione di Ganz.Pinto cerca un centrocampista, Abraham alla ricerca di sé stesso C’è una Roma in vacanza e un’altra che lavora in vista della ripresa, con un occhio sempre vigile sul mercato. La visita di Giuseppe Bo ...