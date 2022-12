Meloni | Più abbassi il tetto al contante più favorisci l' evasione  

Leggi su agi

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI - "Abbiamo aumentato ilalperché ilalsfavorisce la nostra economia perché siamo in un mercato europeo e, in un mercato europeo, ilalha un senso se ce l'hanno tutti, mentre in Europa esistono diversi tetti ale molte nazioni che non hanno unal". Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha spiegato nella rubrica 'Gli appunti di Giorgia', inaugurata oggi sui social, la line adel governo sul. "La Germania e l'Austria non hanno unal. Questo significa che chi, magari straniero, ha contanti da spendere preferisce andare in altre nazioni perché l'Italia ha un ...