Meloni | Continueremo a difendere l' Ucraina | ma non scaricheremo costi sui cittadini

Virgilio

'Noi abbiamo difeso ea difendere l'Ucraina, ma non scaricheremo sui cittadini italiani i costi delle nostre scelte a livello internazionale'. Così il premier Giorgiain una diretta Facebook in cui ...... non c'è scampo", ha detto. "Tra percepire il reddito e rubare un'opzione di andare a lavorare forse dovresti prenderla in considerazione". E ancora: "Noia difendere l'Ucraina ma ... Ucraina Meloni Continueremo a Difenderla ma Non Scaricheremo Costi su Cittadini - Benevento La presidente del Consiglio affronta nella sua rubrica diversi argomenti della manovra e della politica economica del suo governo ...Secondo Giorgia Meloni, "il tetto al contante sfavorisce la nostra economia". In un video sui social il presidente del Consiglio ha detto: "Siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo ...