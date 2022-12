Maltempo | disagi e allagamenti al Sud | tromba d' aria in Salento Oggi nuova allerta meteo

RaiNews

La pioggia intensa ha imperversato soprattutto in provincia e nel quartiere Lido del capoluogo, provocando l'allagamento del lungomare e di alcune strade interne. L'ondata di maltempo ha causato disagi in tutta la regione. Centinaia gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Ore di paura per un violento nubifragio che ha causato danni in provincia di Catanzaro, il sindaco Fiorita: «L'allerta maltempo non funziona». Diverse le strade sulle quali la pioggia ha trascinato sassi e fango creando disagi alla circolazione. E' una notte di paura per il forte maltempo che sta flagellando la Calabria.