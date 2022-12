La difesa comune richiede visione e sforzi comuni Scrive l’ammiraglio Bisceglia

Leggi su formiche

(Di domenica 4 dicembre 2022) La complessità degli attuali scenari ai confini dell’Europa deve poter far maturare la consapevolezza che la cooperazione in materia diè un’esigenza non più differibile. Le potenziali minacce alla sicurezzain Europa non possono essere affrontate facendo leva esclusivamente su assetti nazionali, bensì richiedono nuove capacità e assetti che gli attuali bilanci dellanon consentono di sviluppare su base nazionale attraverso le necessarie tecnologie. Interoperabilità, integrazione, compartecipazione, sono tutti elementi cardine lungo una direttrice che deve condurre a unache, tuttavia, non può prescindere da una efficace cooperazione in Europa in materia di sistemi, orientata ad eliminare duplicazioni e frammentazioni e promuovere standardizzazioni, con conseguenti ...