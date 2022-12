Inghilterra-Senegal 3-0 | ai quarti c’è la Francia

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 dicembre 2022) L'non fallisce l'appuntamento e vola aidi finale del Mondiale, dove sfiderà ladi Mbappé. Parte meglio ilcon due occasioni da gol, poi segna l'1-0 Henderson e la partita cambia completamente: Kane fa 2-0 a fine primo tempo. Saka cala il tris a inizio ripresaOLANDA vs STATI UNITI - 3-1 ARGENTINA vs AUSTRALIA 2-0(LUNEDI 5 DICEMBRE, ORE 16) GIAPPONE vs CROAZIA Al Janoub Stadium (LUNEDI 5 DICEMBRE, ORE 20) BRASILE vs COREA DEL SUD Lusail Stadiumvs POLONIA 3-1vs3-0(MARTEDI 6 DICEMBRE, ORE 16) MAROCCO vs SPAGNA Education City Stadium (MARTEDì 6 DICEMBRE, ORE 20) PORTOGALLO vs SVIZZERA 974 StadiumQUARTO DI FINALE 1 (VENERDI 9 DICEMBRE, ORE 20) Olanda-Argentina QUARTO DI FINALE 2 (VENERDI 9 DICEMBRE, ORE 16) ...