Ibrahimovic | 'Non ho l'ego di voler fare tutto io | sono al Milan per aiutare Mi sento giovane'

Corriere dello Sport

... masolo. TASSELLI - Calabria e Saelemaekers rimetteranno in piedi la fascia destra, che prima ... Scalda i motori Zlatan, che pochi giorni fa ha fatto capire sui social che il suo ...so cosa avrei fatto sefossi diventato calciatore,avevo un piano B già scritto. Il mio idolo è sempre stato Gattuso, ma adoro anche. Al termine di un Milan - Brescia ... Ibrahimovic a Striscia, il retroscena che non ti aspetti: l'ha fatto davvero Il Milan alla ripresa giocherà in trasferta contro la Salernitana di Davide Nicola, ma per Stefano Pioli non ci sono delle grandi notizie. I recuperi di Ibrahimovic e Florenzi sono ancora distanti ...AIUTO AL MILAN - "Io sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l'ego di voler fare tutto io. Sono qua al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e ...