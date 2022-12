Governo | Conte ' bacchetta' Meloni | ' tra compiti fatti aumento contanti in valigetta'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Dopo l'agenda Draghi, l'agenda di Giorgia". Il leader del M5S rilancia con prontezza il taccuino con 'gli appunti di Giorgia' postato dalla premier su Facebook, 'ndo' la presidente del Consiglio su quanto fatto finora alla guida di Palazzo Chigi. "Provo a indovinare, Presidente- scrive in-.Taglio aiuti contro il carobenzina: fatto! Taglio Reddito di cittadinanza a chi non arriva a fine mese: fra 8 mesi! Taglio istituti scolastici: programmato! Taglio rivalutazioni pensioni: fatto! Taglio e ridimensionamento misure a favore delle imprese: fatto!invio di armi e spese militari: programmato!deida infilare in: fatto!stipendi con il salario ...

E a sinistra lo smarrimento del Pd e la versione più radicale del M5S dispingono a loro volta i centristi di Calenda. Matteo Renzi, con tono ironico ma pungente, lo incalza su questo: "Mi chiedo, Giuseppe Conte, cosa intendi quando evochi la possibilità di disordini e tensioni in piazza contro la manovra del governo." Se fossimo rimasti nel Pd avremmo al governo ancora Conte e non avremmo mai avuto Draghi". L'ex segretario del Pd prosegue "In bocca al lupo a Bonaccini e a Schlein che si è fatta candidare da noi.